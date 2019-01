Período de inscrições para as escolinhas do Canarinho iniciam em fevereiro

Inicia no próximo dia primeiro o período de inscrições para as escolinhas do Esporte Clube Canarinho de Concórdia. As inscrições podem ser feitas nas categorias sub-11, sub-13 e sub-15 para alunos de nove a 15 anos.



As inscrições poderão ser feitas junto a entrada principal do Estádio Municipal Domingos Machado de Lima, das 13h às 17h, ou pelo telefone 3444 5810.



Conforme a direção do clube, neste ano não será cobrada mensalidades. Também não será cobrado o material de treino como camiseta, calção e meião.



Neste ano, haverá parceria com a Associação de Pais e Amigos da Criança e Adolescente, Apaca, para oportunizar condições para os alunos desenvolverem-se no futebol de campo e futsal.