Competição acontece no dia 24 de fevereiro, no Campestre Piscina Clube.

Acontece no dia 24 de fevereiro a Primeira Etapa da Liga Oeste de Futevôlei, em Concórdia. As partidas serão realizadas no Campestre Piscina Clube, na Linha São José. As categorias em disputa são Ouro e Inter/Master.



A premiação será em dinheiro. Sendo R$ 200 e troféus para o primeiro colocado na categoria Inter/Master e de R$ 500 mais troféus para a categoria ouro.