Com o rompimento da barragem em Brumadinho, Minas Gerais, nesta sexta-feira, 25, 9 bombeiros militares do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina deslocam neste momento para apoiar a operação local, de resposta ao evento. Além dos bombeiros militares, ainda prestarão apoio 3 viaturas 4x4, 3 binômios (dupla entre cão de busca e tutor bombeiro militar), também 2 drones, com pilotos, estão a caminho de Porto União – SC, onde irão se encontrar para seguir viagem ao local do desastre natural. Além destes recursos, mais 8 bombeiros militares, 2 viaturas tracionadas e 2 binômios estão de prontidão em seus quartéis para, caso os gestores da crise julguem necessário, serem empregados na operação, se deslocando quando acionados.

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina possui 14 Forças Tarefas espalhadas pelo Estado, com homens e mulheres treinados para emprego em diversas situações de eventos críticos, desastres naturais e tecnológicos e outros. Com treinamentos específicos e larga experiência, poderão ajudar – e muito – nas operações de Minas Gerais em: intervenções em áreas deslizadas, busca terrestre, comando e gerenciamento de crise, ajuda humanitária, resgates, salvamentos, busca e resgate em estruturas colapsadas, atendimentos pré-hospitalares e outras - cujos treinamentos estão compreendidos pelos integrantes das Forças-Tarefas. O emprego destas equipes não prejudica o atendimento em Santa Catarina, que segue normalizado.

(Fonte: Secretaria de Estado da Segurança Pública)