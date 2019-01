Cobra é encontrada no quintal de uma casa e assusta moradores em Concórdia

Uma família que reside no Loteamento "Morro do Merlo" em Concórdia, recebeu uma "visita" não muito agradável na noite de sexta-feira, dia 25. Uma Jararaca apareceu no pátio da casa.

Os moradores acionaram os Bombeiros Voluntários para fazer a retirada. Uma guarnição foi ao local e capturou a cobra, que estava em um gramado em frente a casa. Ela foi solta em uma área de preservação.