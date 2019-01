A Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL divulgou os números totais da geração de energia da Usina Hidrelétrica Itá, referente ao ano de 2018. Em comparação com o ano de 2017, quando se produziu 6.110.540,11 GWH, o incremento de geração foi de 115.238,07 GWH. Com potência instalada de 1.450 MW, a UHE Itá produziu para o Sistema Integrado Nacional, sozinha, o montante de 6.225.778,18 GWH.



Apesar da capacidade instalada ser superior, a quantidade gerada é controlada pelo Operador Nacional do Sistema – ONS seguindo as necessidades do Sistema Interligado Nacional - SIN, ou seja, conforme a demanda e a situação dos reservatórios de hidrelétricas e disponibilidade das demais fontes de energia brasileira. De acordo com os dados fornecidos pela Aneel, o pico de geração da UHE Itá aconteceu no mês de outubro, com uma produção de 842.433,60 GWH. Já o mês com menor geração foi em maio, com um total de 212.829,16 GWH (conforme gráfico).



Instalada entre os municípios de Itá (SC) e Aratiba (RS), a UHE Itá está localizada na bacia do Rio Uruguai. A Usina entrou em operação no ano de 2000 e possui cinco unidades geradoras. Seu reservatório com 141 km² abrange 11 municípios, sendo quatro deles no Rio Grande do Sul (Aratiba, Severiano de Almeida, Mariano Moro e Marcelino Ramos) e sete no estado de Santa Catarina (Itá, Concórdia, Alto Bela Vista, Peritiba, Ipira, Piratuba e Peritiba).



Mais geração, mais CFURH



Como reflexo da geração a UHE Itá, além de produzir mais energia, repassou maiores recursos a título de Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos – CFURH aos municípios banhados pelo reservatório da Usina. Em 2018 foi repassado em números gerais, R$ 28.733.892,77 - o que corresponde a 7% da geração. A distribuição dos valores segue critérios da ANEEL, onde 6,25% é rateada entre Município (65%), Estado (25%) e União (10%) e 0,75% para Agência Nacional de Águas (ANA).