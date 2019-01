O secretário de Saúde, Sidinei Schmidt, acompanhado dos diretores Geovani Bedin e Grace Simioni Menegat e do coordenador dos postos de saúde e ESFs, André da Silva, visitaram alguns postos de saúde nesta quinta-feira, 25 de janeiro. A comitiva iniciou o trajeto pelas comunidades do interior do município, iniciando pela unidade de Tamanduá, seguido de Rancho Grande, São Luiz e Sede Brum.



No período da tarde, ele percorreram algumas Estratégia Saúde Família – ESFs, do perímetro urbano. A visita começou pelo ESF Vila Jacob Biezus, passando pelo bairro São Cristóvão e encerrando no Nazaré. O objetivo foi observar e ouvir as reivindicações de cada unidade, de acordo com suas necessidades particulares. No interior, a equipe da Saúde pôde observar o resultado das reformas que foram feitas nas unidades em 2018, em que as unidades receberam reparos, pinturas e placas de identificação. Alguns postos, que haviam sido inaugurados há de 18 anos, nunca tinham recebido reformas.

Para o secretário, Sidinei Schmidt, é importante a equipe visitar as unidades para atender demandas “quando alguém faz alguma reclamação ou reivindica melhorias para alguma unidade, o profissional já irá saber a realidade e a estrutura física da unidade, isso contribui para agilizar as ações”, esclarece.



No último dia 11, o secretário e o coordenador dos ESFs já haviam visitado outras unidades acompanhado do prefeito Rogério Pacheco, que atualmente encontra-se em férias. A comitiva esteve em Tiradentes, Barra do Tigre, Barra Bonita e no bairro Vista Alegre.

(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Ascom/Prefeitura de Concórdia)