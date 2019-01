O réu André Augusto Machado Maciel foi condenado a 18 anos e oito meses de prisão em regime fechado pelo feminicídio de Adriana Chiapetti. O Tribunal do Júri aconteceu nesta sexta-feira, dia 25, e encerrado por volta das 16h40, no plenário do Fórum da Comarca de Concórdia.



A defesa do réu pode recorrer da decisão, porém foi negado o direito de apelar em liberdade, conforme sentença da juíza Thays Backes Arruda, que presidiu a sessão. Com isso, o André Maciel permanecerá recolhido no Presídio Regional de Concórdia.



Conforme informações da Justiça de Concórdia, esse foi o primeiro caso de feminicídio ocorrido em Concórdia e julgado pela Comarca. O conceito de "feminicídio" aplica em casos em que uma mulher é assassinada pela "condição de ser mulher". Suas motivações mais usuais são o ódio, o desprezo ou o sentimento de perda do controle da propriedade sobre as mulheres.



De acordo com o que foi informado pela Rádio Aliança, o assassinato aconteceu na madrugada do dia 31 de janeiro de 2018 na residência da vítima, na Linha Vitória, interior de Concórdia. Adriana foi morta por pancada na cabeça desferida com objeto contundente, conforme apontado no laudo do Instituto Médico Legal. O motivo da agressão, que resultou na morte da vítima, teria sido o fim do relacionamento amoroso entre eles.



Na época dos fatos, André Augusto Machado Maciel foi detido durante a tarde da mesma data do crime, no município de Quilombo.