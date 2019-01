A semana termina com vários fatos e acontecimentos. O mais recente é a conclusão do laudo do deslizamento entre as ruas Horácio Sandi e Victor Sopelsa, cuja decisão está nas mãos da Justiça e é aguardada por 18 famílias que estão desalojadas; O embargo da Arábia Saudita ao frango brasileiro de 33 plantas frigoríficas também foi outro ponto periclitante que marcou a semana para o agronegócio; os buracos das rodovias estaduais que cortam a região também foram assuntos de destaque nesta semana. Também tem outros fatos que estão acontecendo, um deles é o liquida Concórdia para dar um "up" no segmento varejista. Do mesmo modo, está ocorrendo o primeiro Júri Popular do ano de 2019, relativo a um crime ocorrido em Linha Vitória e que comoveu a socidade: o assassinato de Adriana Chiapetti.



Mas como hoje é sexta-feira, véspera do fim de semana, vamos tratar de um assunto bem leve. Poucos perceberam, mas o fato é que a cidade de Concórdia vai ganhar muito com isso, que foi confirmado nesta semana. Já comentamos os benefícios desse acontecimento antes mesmo dele ser oficializado e, até então, estava no campo das possibilidades para vir a Concórdia. Estou falando do Pan-Americano de Clubes de Handebol Feminino.



Essa competição internacional será realizada no mês de março em Concórdia e é o maior campeonato de Handebol Feminino do continente. Teremos na Capital do Trabalho equipes representantes de pelo menos oito países da América Latina



Ou seja, um evento que normalmente poderia acontecer nas capitais ou em qualquer metrópole da América Latina, vai acontecer em Concórdia, um município de 74 mil habitantes e situado no interior do Brasil. Certamente pesou o fato da estrutura da cidade e da região em receber as delegações; pesou o Centro de Eventos - local das partidas - que atende muitos dos critérios internacionais para realização de jogos; pesou o prestígio da Associação Atlética Universitária de Concórdia, atual tricampeã da Liga Nacional de Handebol Feminino. Por fim, várias coisas pesaram para que esse evento de peso fosse trazido para Concórdia.



Teremos muitos benefícios, especialmente na economia, já que dinheiro de fora vai circular no município com hotéis, restaurantes e postos de combustíveis. Sem falar que durante a realização do campeoanto, os olhos do continente estarão voltados para Concórdia. Trata-se de uma incrível oportunidade de nos mostrarmos e exibirmos a cidade e a essência do seu povo.



A confirmação de Concórdia como sede do Torneio Pan-Americano de Handebol Feminino praticamente coloca a maior cidade da Amauc como rota dos grandes eventos esportivos. Afinal de contas, tivemos o Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa, o Torneio Internacional de Xadrez e poderemos ter novamente o nacional de tênis de mesa e a Taça Brasil Sub-20 ainda nesse ano. Não podemos perder essas oportunidades! A cidade tem que usar esses eventos para mostrar o que quer e que pode mais.