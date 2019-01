A Polícia Militar Rodoviária não conseguiu identificar um fator principal para o acidente de trânsito que vitimou um homem de 54 anos em Seara. Com isso, o laudo que não aponta razões para o fato será entregue para a Polícia Civil de Seara. Isso quer dizer que não é possível apontar uma causa específica para a saída de pista, seguida de capotamento de um Corolla que matou o motorista na SC 283. A ausência de testemunhas também contribuiu para o resultado do laudo.



Conforme informado pela Rádio Aliança, o acidente ocorreu na SC 283, próximo do Cemitério Santo Evangelista. O fato envolveu um Corolla, com placas de Xavantina. O motorista, identificado como Leomar Zanandréa, de 54 anos, morreu no local do acidente. De acordo com informações repassadas no local do acidente, o motorista não estaria usando cinto de segurança.