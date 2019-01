O resultado do diagnóstico socioambiental será apresentado à população de Concórdia em audiência pública que vai ocorrer no dia 12 de fevereiro. O secretário de Urbanismo e Obras, Daniel Faganello, explica que foi realizado um levantamento hidrográfico da bacia, mapeado as nascentes e também foi trabalhada a questão do afastamento do rio e afluentes. A audiência pública será realizada no auditório do Centro de Eventos, a partir das 19h30.

A população concordiense poderá aproveitar o momento para esclarecer dúvidas e sugerir mudanças. O que mais gera interesse são as metragens de afastamento do Rio dos Queimados, que é um tema polêmico em Concórdia.

As possibilidades que poderão ser discutidas são o afastamento de 30 metros nas áreas urbanas não consolidadas, 15 metros nas regiões consolidadas e cinco metros nos locais em que o rio está canalizado ou tubulado. “Há situações em que diminuiu e outras foi mantido os 30 metros, mas no contexto geral vai beneficiar muito a cidade”, afirma Faganello.

O estudo foi elaborado pela empresa RHA Engenharia e Consultoria, de Curitiba. Depois da audiência pública, o diagnóstico será encaminhado para discussão e votação na Câmara de Vereadores para se tornar lei.