A partir do próximo dia primeiro, a Gerência Regional do Instituto do Meio Ambiente, o IMA, estará sob novo comando em Concórdia. Nos últimos dias foi publicado pelo Governo do Estado Ofício que delibera sobre exonerações e nomeações nesse órgão público.



Desta forma, Maicon Luiz Sete foi exonerado da função que vinha exercendo frente a Gerência Regional do IMA e assumirá as funções a partir do próximo dia primeiro Maiara Colasso Keller.



Com isso, o governo Carlos Moisés da Silva confirma mais um nome para a região de Concórdia. Os outros três estão ligados a Agência de Desenvolvimento Regional de Concórdia, que está em fase de extinção. Keila Sabadin Presotto está como gerente regional de Administração, Finanças e Contabilidade; Elisandra Sandre está na Gerência de Saúde e Neura Mora, na Gerência de Educação. Além delas, o delegado regional de Polícia Civil de Concórdia, Marcelo Sampaio Nogueira, também teve confirmada a permanência nesta função.