A AEP Termas de Piratuba Futsal já tem o time de 2019 formado. Na última semana a diretoria anunciou mais atletas e já iniciou as tratativas com os patrocinadores que vão auxiliar a equipe neste ano.

No início de janeiro foram confirmados alas Guilherme e Lucas, o ala/fixo Gelson, o pivô Jean e o goleiro Dudu Nápoles. Nos últimos dias mais atletas foram contratados. Alguns renovaram e outros chegaram de outras equipes. “Trabalhamos para formar uma equipe competitiva. A gente manteve alguns atletas e trouxemos alguns de fora. Essa busca foi feita junto com o técnico Serginho que conhece muito e também buscamos outras referências antes de contratar os jogadores”, conta o presidente da AEP, Jeisson Potrich. “Acreditamos que temos peças que vão contribuir muito com nossos objetivos de 2019”, ressalta.

Os últimos anunciados são o fixo Emanuel Henrique Pereira, que já jogou na AEP no Sub-18 e no Sub-20. Ele também passou pela AGN e pela ACF Concórdia. O ala esquerdo e fixo, Claudemir Sousa Carvalho, popular Esquerda também foi contratado recentemente. O atleta passou pelo time do Paraíso Futsal - MG, Praia Clube - Uberlândia MG, Intelli - SP e Educar – SE. Quem também acertou com a AEP foi o ala Hélio Júnior. O jogador já atuou no Enápolis BA, Indaiatuba SP, Aeama Mariópolis PR, Penaror UR e no Educa SE. Outro ala contratado é Samuel Coutinho. O atleta já jogou no Paysandu PA, Esmac PA, Tuna Luso PA, Assembleia Paranaense.

Quem também está acertado com Piratuba é o pivô Gilvan. O atleta já defendeu o Santa Cruz, a Seleção Pernambucana Sub-17 e estava na AGN Capinzal. Outro confirmado é o ala/fixo Roberto Marinho, que já atuou no Wimpro SP, ASA SP, AABB SP, Seleção Brasileira de Futebol de Salão Clássico, Ponta Grossa PR e Itabaiana SE. O ala esquerda Doni Bonfim Júnior é outro jogador que estará em quadra pela AEP. O atleta estava em Guarulhos-SP e tem passagens pelo AD. Asa, Multi Força Guarulhos, AD. Wimpro , Promesp Arujá, Jacareí e Jales C.L.K.K em Marrocos.

Nesta segunda leva de anunciados, também aparecem jogadores que já jogaram por Piratuba. O pivô Clítor renovou e fica na AEP. Ele está no time desde o início do projeto, em 2015. O ala Evandro Manfé também renovou o contrato e vai jogar por Piratuba em 2019. O atleta é mais um que atua desde que a AEP iniciou as atividades. O goleiro Mikael também fica em Piratuba. Ele jogou na base e no ano passado ajudou na equipe adulta também. Quem também vaia aparecer nas quadras com a camisa do Termas nesta temporada é o ala Kliver Dutra. O atleta já defendeu as cores de Piratuba em 2016.

Patrocinadores:

Potrich adianta que as negociações estão acontecendo e que vários patrocinadores estarão apoiando o projeto da AEP em 2019. “A gente já vem conversando com os empresários há bastante tempo. Temos sinalização positiva de alguns, já fechamos com algumas empresas e estamos buscando mais parceiros”, relata. “Sem eles nada acontece e o que a gente garante é que o trabalho será feito para representar bem cada marca, isso dentro e fora de quadra, além de levar o nome destas empresas por onde jogarmos”, frisa o presidente. “Em breve todos os patrocinadores serão0 anunciados em nossa página do Facebook”, comenta.