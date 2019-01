Uma mulher de Concórdia que utilizava um cartão de crédito vinculado a uma loja de móveis do município solicitou o cancelamento do “benefício”. Para isso, ela teria ido ao estabelecimento e devolvido o cartão, mas descobriu meses depois, que alguém estaria o utilizando e compras no valor de R$ 3 mil haviam sido feitas no comércio de Concórdia.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a cliente teria relatado que o setor de cobranças havia feito contato informando que as compras estavam sendo realizadas.

O gerente da loja tomou conhecimento do fato e descobriu que uma funcionária estaria utilizando o cartão. Ele mesmo foi até a Delegacia para registrar o fato.