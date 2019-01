Na tarde desta quarta-feira (23) foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Ouro arrombamento na mecânica e no escritório da Triunfo, localizado no Distrito de Santa Lúcia. A empresa é responsável pela obra de pavimentação da SC-467, entre Ouro e Jaborá.

De acordo com o assistente administrativo da construtora, na madrugada desta quarta-feira (23) pessoas ainda não identificadas arrombaram a porta do escritório, que fica no Distrito de Santa Lúcia, e furtaram uma furadeira de impacto da marca Bosch, uma máquina de solda marca ESAB, uma caixa de ferramentas com 42 peças e um macaco hidráulico com capacidade para 30 toneladas.

Os objetos estavam no escritório, pois foram retirados da mecânica devido o vendaval que descobriu o local. Também foi confirmado que na madrugada do dia 25 de dezembro do ano passado a porta da mecânica foi arrombada e do interior furtado 350 litros de óleo diesel. No dia 1º de janeiro houve tentativa de arrombamento, mas como haviam diversas travas na porta os meliantes não conseguiram entrar no local.

O assistente administrativo da Triunfo afirmou que o prejuízo estimado é de aproximadamente R$ 10 mil. O caso será investigado.



(Fonte: Jardel Martinazzo/Rádio Capinzal)