A prefeita de Arabutã,Leani Schmitt, anunciou alterações na equipe de trabalho para 2019. Conforme a prefeita, o novo diretor de agricultura será Douglas Braun, substituindo Harry Petry; a nova secretária da educação é Edenice Patzlaff, que substitui Rúbia Kiekow; Maicon Kiekow assume a diretoria de cultura (cargo estava vago); o novo secretário de infraestrutura e urbanismo é Fábio Krützmann, substituindo Eduardo Morche; Harry Petry assume a gerência de frota(cargo estava vago); Laís Simon será diretora de ensino e Janiele Bogoni, gerente de ensino.

A Administração Municipal de Arabutã informa que as fisioterapias e exames estão em fase de credenciamento. A Municipalidade aguarda os prestadores de serviços. A equipe da garagem está reduzida devido as férias de alguns servidores. O Município também solicita que cada família do interior faça a roçada nas proximidades de suas propriedades, uma vez que o excesso de vegetação dificulta o trabalho com as máquinas e, além disso, a ação garante mais segurança e melhor trafegabilidade nas vias.

(Fonte: PG Comunicação)