Em assembleia geral extraordinária realizada nesta semana, o Instituto Catarinense de Sanidade Agropecuária (ICASA) elegeu seu novo Conselho Executivo. Desde segunda-feira (21), passam a compor o quadro executivo da entidade o Conselheiro Executivo Osvaldo Miotto Junior, Conselheiro Institucional Luiz Guilherme Hillbrecht e o Conselheiro Técnico Gerson Catalan. Miotto assume no lugar de Ricardo de Gouvêa que foi nomeado secretário de Estado da Agricultura e Pesca, fato gerador de incompatibilidade com o exercício das funções de direção e gestão do Instituto.



O novo dirigente destacou a responsabilidade em liderar o avanço de tudo até então conquistado. “Na assembleia do dia 21, foi salientado a responsabilidade de um modelo de gestão que dê continuidade ao trabalho já desenvolvido para a manutenção e melhoria do status zoossanitário catarinense – única área livre de aftosa sem vacinação no Brasil. A manutenção e a melhoria da qualidade sanitária do Estado são fundamentais para a economia catarinense e para buscar a ampliação dos mercados de carnes, leite, ovos e seus derivados”, salientou Miotto.



Miotto possui larga trajetória na área agropecuária, tendo atuado ao longo de 30 anos em grandes empresas produtoras de proteína animal do Brasil e mundiais. Iniciou sua carreira técnica nos processos de extensão rural, seguindo como gestor pelas linhas de produção (abatedouros/industrializados), áreas de logística e distribuição de produtos, planejamento de produção e supply, liderando nos últimos anos as áreas de sustentabilidade agropecuária das empresas, atuando por último como consultor contratado da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).



É formado em Administração com especializações em Gestão Empresarial e Tecnologias de Alimentos e junta-se à equipe do ICASA na imperiosa missão de manter e aprimorar a qualidade sanitária barriga-verde, viabilizando a produção sustentável de proteína animal com qualidade e responsabilidade para o agronegócio de Santa Catarina.



ICASA



O ICASA foi criado em 2006 com o objetivo de incrementar e dar suporte à estrutura oficial de atenção à sanidade agropecuária no Estado, ajudando na abertura de novas fronteiras comerciais. O Instituto atua no apoio, pesquisa, desenvolvimento e acompanhamento de atividades no setor agroindustrial, inclusive na defesa sanitária e ambiental, mantém uma força-tarefa de controle para evitar a entrada de doenças em território barriga-verde, formada por veterinários, auxiliares, pessoal administrativo, veículos e equipamentos. A contribuição do ICASA foi definitiva para a obtenção do atual status sanitário concedido pela Organização Mundial da Saúde Animal (OIE) à Santa Catarina, tornando-se um importante ator de um dos principais setores econômicos do Estado.

(Fonte: MB Comunicação)