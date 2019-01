Na tarde de segunda-feira, dia 21, para definir os detalhes da programação do evento que será realizado de 29 a 31 de março e terá exposições, shows, feiras, danças, encontro de bandas e fanfarras, encontro de grupos de danças germânicas exposição de Bonsai e participação do polo da Chapecoense. A Feira da Indústria e Comércio ocorrerá na SERC 25 de Julho e a Feira Agropecuária (com exposição de animais) será realizada no Loteamento Nicolau Petry.



O presidente da Comissão Organizadora, Olguin Metz, destaca que o grupo de trabalho está empenhado para fazer um evento diferenciado. “´Percebemos que existe um entusiasmo de todos. Cada representante de comissão apresentou ideias e colaborou com sugestões. Essa sinergia nos dá a certeza de que será um evento voltado para a comunidade, com simplicidade, mas com muita participação de todos. Estamos plenamente satisfeitos com a mobilização das nossas lideranças”, destaca Metz.



A prefeita de Arabutã, Leani Schmitt, explica que a Expo será um evento destinado às famílias. “Estamos trabalhando como esse intuito. Queremos que os cidadãos de Arabutã apreciem todas as atividades programadas na Expo e que os visitantes se sintam se bem ao passarem por município. Nossa população tem um grande diferencial que é a capacidade de bem receber as pessoas. Teremos shows nacionais, artistas locais, exposições e muitas outras atrações. Agradecemos a todas as pessoas que estão comprometidas com a organização do evento. Juntos, vamos divulgar as nossas potencialidades e buscar o fortalecimento da nossa economia”, assinala a prefeita.



Shows Nacionais



A Expo Arabutã terá shows para atender todos os gostos e todos os públicos. Estão confirmadas as presenças do Grupo Os Serranos, Carlos Magrão e Banda Cavalinho Branco. São artistas de destaque no Sul do Brasil e que deverão cativar o público regional. Além disso, a Expo terá a apresentação de artistas locais, valorizando os talentos do município.



Segurança



Durante o encontro com os representantes da Comissão Central Organizadora, a prefeita Leani Schmitt fez questão de observar que o quesito segurança é um dos mais aspectos prioritários para a exposição. Um representante da Polícia Militar esteve presente na reunião. A intenção dos organizadores é garantir que os munícipes e visitantes estejam seguros e, desta forma, apreciem todas as atividades que serão realizadas.



Corte da Cuca e da Tripa Grossa



A Expo Arabutã será um evento inserido na programação dos 27 anos do Município. Por isso, durante as festividades, acontecerá o corte da cuca e da tripa grossa de 27 metros. A atividade pretende valorizar essas duas iguarias que fazem parte da cultura do povo arabutanense.



Estacionamento



Uma ampla área será disponibilizada aos visitantes no Loteamento Nicolau Petry. A ideia é garantir que as pessoas que visitarem a Expo estacionem seus veículos com tranquilidade num local mais próximo possível da feira.



Exposição de Animais



A atividade agropecuária será uma das prioridades da Expo. Estão programadas exposições de gado leiteiro, gado de corte, equinos, ovinos e pequenos animais. Além disso, serão expostos equipamentos e máquinas agrícolas. As atividades serão desenvolvidas no Loteamento Nicolau Petry.

(Fonte: PG Comunicação)