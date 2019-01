Capital do Trabalho terminou o ano com saldo positivo em postos de trabalho.

O município de Concórdia fechou o mês e dezembro com saldo negativo de 535 vagas de emprego. A informação é do Cadastro Geral de Empregados e Desenpregados, o Caged, vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego. No último mês do ano, a Capital do Trabalho registrou 831 admissões e 1.366 demissões.

Os setores que puxaram para baixo essa evolução são a Administração Pública, com saldo negativo de 309 e a indústria da transformação, com 210 negativos. O comércio, por outro lado, teve o melhor saldo positivo com 80 vagas.

No ano passado, a Capital do Trabalho terminou 2018 positivada na criação de empregos com saldo de 592 postos.