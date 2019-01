Um homem de 32 anos foi detido com munições de armas de fogo, arma branca, lanternas e um cachorro dentro de veículo. O fato foi registrado em Irani, na madrugada desta quarta-feira, dia 23. O fato foi registrado pela Polícia Militar.

De acordo com a PM, eles chegaram até o caso através de rondas e abordagem de veículo. Na ocasião foi parado um VW Gol, conduzido por M.C.F, tendo como carona E.S.G.

Durante buscas no veículo foram encontradas munições caligre 32 intactas, dois facões e cinco lanternas. O cachorro, de porte médio, estava no porta malas do carro. No veículo também havia manchas de sangue.

O motorista do carro informou que os objetos eram de sua propriedade e o mesmo foi levado para a Delegacia de Polícia e as munições, facão e lanternas foram apreendidos.