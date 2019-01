Um animal doméstico foi resgatado após cair em um buraco em Irani. O fato foi registrado no fim da manhã desta quarta-feira, dia 23. Conforme informações do Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, que foi acionado para o resgate, o gato estava preso em um buraco, entre um muro e canos condutores de energia elétrica. O incidente com o animal ocorreu no começo da manhã.



De acordo com informações, foram aproximadamente 15 minutos de trabalho para fazer a retirada do animal doméstico.