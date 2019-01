Com o objetivo de abrir as portas do plenário à população em horários variados, a Câmara de Vereadores de Concórdia adota um esquema novo de sessões em 2019. Os encontros serão realizados de manhã e também à noite, conforme calendário já definido. A decisão foi anunciada nesta terça-feira pelo presidente do Legislativo, Mauro Fretta (PSB), que coordenou o primeiro encontro oficial do ano entre os vereadores.

O esquema será o seguinte: na primeira semana de cada mês, os quatro encontros serão realizados sempre às 18h; Já na terceira semana, as sessões ocorrem sempre às 8h. Com o rodízio, a ideia é proporcionar mais comodidade à população em geral, que poderá adequar a agenda para o melhor horário de participar das sessões.

Os encontros vão ter início no dia 4 de fevereiro, às 18h. Todos os vereadores participaram da reunião em que foi anunciado o rodízio de horários.

Calendário definido

Além da definição de horários, também ficou pré-estabelecido o calendário de sessões para 2019. A maioria dos meses terá encontros na primeira e na terceira semana. Somente em casos onde há feriados e outros compromissos dos legisladores as sessões serão realizadas em semanas diferentes, mas já definidas pela Mesa Diretora.

(Fonte: Daisy Trombetta)