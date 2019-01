A CDL Concórdia em parceria com as empresas associadas está promovendo nesta semana à Liquida Concórdia 2019. A campanha, que chega na 5ª edição, tem como finalidade oferecer descontos generosos aos consumidores da cidade e visitantes e assim gerar a economia da cidade logo no início do ano.

As ofertas que variam de 30 até 70% de desconto estão por todos os lados. Cartazes indicam a redução nos preços. Nas lojas de vestuário, blusinhas que antes custavam R$60 hoje podem ser adquiridas pela metade do preço, na lista de quem procura renovar o guarda roupa destaque para as sandálias e rasteirinhas a partir de R$29,90. Os itens esportivos como tênis da mesma forma atraem os olhares, os descontos em algumas marcas chegam até 50%.

Janeiro é o mês tradicional das promoções e a ideia é aumentar o faturamento. “É a oportunidade de o varejo fazer bons negócios. Muitos estão se preparando para colocar as novas coleções das próximas estações, mas antes disso precisam se desfazer dos produtos antigos. No caso dos consumidores a maioria deve pesquisar para ter a certeza que os descontos são reais”, analisa o diretor de campanha de vendas, Vanderlei Dal Zott.

Mesmo com as vendas de Natal bem melhores do que os anos anteriores a proposta da Liquida Concórdia de 2019 é de fisgar os consumidores com bons preços e é sempre aguardada com otimismo pelos associados da entidade que se prepararam para o período que neste ano encerra sábado (26) com as lojas funcionando em horário especial até às 17h sem fechar ao meio-dia.

O também diretor de campanha de vendas, Marcos Menegat, explica que o movimento de organização da classe iniciou ainda em dezembro com a proposta de unir os lojistas em um mesmo período de liquidações. “A ideia é de liquidar os estoques e assim começar o ano com o pé direito. Estamos com boas perspectivas de vendas para 2019 e a Liquida Concórdia deve abrir a temporada de ótimas vendas. A campanha que é tradicional no Alto Uruguai Catarinense também visa compensar a ausência de eventos sazonais no primeiro trimestre do ano”.

A expectativa da entidade é de encerrar a campanha com elevação de até 7% nas vendas. “Não são apenas as grandes redes que compram a sugestão, aqui conseguimos unir as empresas de diferentes portes. Atingindo esse número acreditamos dar início a um cenário de recuperação”, finaliza Menegat.

(Fonte: Ascom/CDL)