Uma carreta tanque carregada com combustível pegou fogo no início da noite da segunda-feira, 21 de janeiro, por volta das 19h3, no pátio do parque industrial da empresa Tirol em Linha Caçador, interior de Treze Tílias. O fogo foi combatido pelos Bombeiros Voluntários do município, com o apoio da brigada de incêndio da empresa, evitando que as chamas se propagassem.

O motorista do caminhão relatou que o fogo iniciou na bomba de transferência de óleo diesel durante o abastecimento dos geradores da empresa com o combustível. Para evitar maiores danos, o condutor desengatou o cavalo mecânico.

Após eliminar as chamas, as equipes iniciaram o resfriamento. Ninguém ficou ferido e a estrutura da empresa não foi atingida.

Fonte: Caco Rosa