Um rapaz de 17 anos foi apreendido pela Plolícia Militar de Concórdia na tarde desta terça-feira, dia 22, na Rua Marechal Deodoro. Ele transportava 14 pedaços de substância parecida com maconha, segundo a PM. Os cães farejadores ajudaram a localizar a droga.

O jovem fugiu da guarnição quando seria abordado, mas foi pego logo em seguida. A PM não encontrou a droga com ele no momento, mas sabia que ele havia dispensado o material em algum lugar.

Com o auxílio de populares e de câmeras de monitoramento, os policiais souberam por onde ele passou durante a fuga. A equipe do Canil Setorial do 20ºBPM/Fron foi acionada e os cães farejadores localizaram um pacote com a droga embalada em papel alumínio, totalizando 35.7 gramas. O material estava em meio a arbustos.

Também foi apreendido com o adolescente um telefone celular e R$75,00 em espécie. Todo material apreendido foi entregue na Delegacia de Polícia Especializada. O jovem também foi encaminhado para dar explicações .