Leomar Zanandréa, 54 anos, era morador de Xavantina. Ele morreu na tarde desta terça-feira, dia 22, em um acidente de carro na SC-283, próximo ao Cemitério Santo Evangelista em Seara. Ele conduzia um Corolla com placas Xavantina e perdeu o controle do veículo, que saiu da pista e capotou.

Os Bombeiros Militares de Seara foram acionados por outros motoristas que passaram pelo local. Quando a guarnição chegou o condutor do Corolla já estava sem vida. De acordo com as informações apuradas, ele fazia o sentido Seara Chapecó.

Os bombeiros relataram que ele estava sozinho no carro. Buscas nas proximidades foram feitas, mas ninguém foi encontrado. De acordo com a guarnição, Zanandréa não usava o cinto de segurança e estava com uma perna presa entre o banco e o painel.