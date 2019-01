Tribunal do Júri será na próxima sexta-feira, dia 25, no Fórum da Comarca de Concórdia.

Acontece na sexta-feira, dia 25, a primeira sessão do ano de 2019 do Tribunal do Júri, em Concórdia. O julgamento inicia às 9h no Plenário do Fórum da Comarca de Concórdia. No banco dos réus estará André Augusto Machado Maciel, acusado de assassinato de Adriana Chiapetti.



O júri será presidido pela juíza Thays Backes Arruda; na acusação estará a promotora Mariana Mocelin e na defesa estará o defensor público Maurício de Andrade Travassos Neto.



O assassinato aconteceu na madrugada do dia 31 de janeiro de 2018 na residência da vítima, na Linha Vitória, interior de Concórdia. Adriana foi morta por pancada na cabeça desferida com objeto contundente, conforme apontado no laudo do Instituto Médico Legal. O motivo da agressão, que resultou na morte da vítima, teria sido o fim do relacionamento amoroso entre eles.



Na época dos fatos, André Augusto Machado Maciel foi detido durante a tarde da mesma data do crime, no município de Quilombo. Desde então, permanece preso preventivamente no Presídio Regional de Concórdia.