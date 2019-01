A Administração Municipal de Ipira fez a aquisição de uma nova escavadeira hidráulica, no valor de quase R$ 400 mil. Ela foi entregue ao município no último sábado, dia 19. O objetivo é renovar o parque de máquinas, auxiliando e intensificando as ações de melhorias na cidade.

De acordo com o secretário de Agricultura, Alexandre Silveira D'Avila, a aquisição da máquina foi feita em atendimento ao contrato de repasse nº 875047/2018 - Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento - Mapa/Caixa - Programa Fomento ao Setor Agropecuário, no valor de R$ 399.900,00, sendo R$ 381.704,70 recursos do Ministério e R$ 18.295,30 do município.

A aquisição foi comemorada pelo prefeito em exercício Adilson Alfredo Schwingel. Ele destacou que o empenho do valor ocorreu em 2018, através do Ministério da Agricultura com o apoio do Gabinete do Senador da República Dário Berger. A escavadeira será utilizada em diversos serviços da prefeitura, como abertura de valas e manutenção de estradas rurais.

Além da escavadeira hidráulica, mais quatro veículos novos estão sendo licitados. Na aquisição está previsto o valor de R$ 242 mil e contemplará as Secretarias de Administração, Agricultura, Cultura e Saúde.

Estiveram presentes na entrega o prefeito Emerson Reichert, que está em período de férias, o prefeito em exercício Adilson Schwingel, o secretário de Agricultura e Meio Ambiente e outras autoridades.

(Cidiane Pedrusi/Ascom/Prefeitura de Ipira)