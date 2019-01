Vários furtos foram cometidos no fim de semana

Os registros feitos na Delegacia de Concórdia mostram que o fim de semana foi “produtivo” para os ladrões. Vários casos de arrombamentos foram relatados em Boletins de Ocorrência entre sexta-feira, dia 18, e domingo, dia 20. Os bandidos aproveitaram a ausência dos proprietários para invadir os locais e não pouparam nada, levaram até animais.

Na Rua Frei Albino Chardon, na Vila Jacob Biezus, os ladrões invadiram o salão de festas de uma casa e levaram um disco de frituras, um fogareiro, quatro cadeiras, uma rede de pesca e ferramentas. Outro caso aconteceu na Rua Victor Sopelsa, no Bairro Parque de Exposições, onde os bandidos entraram em uma casa e furtaram todas as roupas e calçados de uma mulher.

Outra “limpa” também foi feita em uma casa que fica na Rua Izidoro Maito, no Bairro Imperial. Os ladrões invadiram o imóvel e saíram com dois computadores portáteis, 10 camisetas, uma mochila, três relógios e documentos. Já na Rua Augustinho Detoni, no Bairro Cinqüentenário, um Corsa Classic foi furtado da garagem de um prédio. O veículo tem placas MFD 7969.

Dois casos que também foram registrados no fim de semana e que chamaram a atenção são os de furtos de animais. Na Rua Amazonas, no Bairro dos Estados, ladrões entraram em uma casa, reviraram o imóvel e levaram uma cadela marrom, da raça Dachshund, que estava prenha. E em Linha Tamanduá, interior de Concórdia, os ladrões invadiram um sítio e furtaram seis galinhas.