Administração determina mais uma vez a paralisação dos trabalhos para o conserto dos locais que ficaram com defeitos.

A novela do esgotamento sanitário

A novela da qualidade do serviço executado pelo consórcio Trix Infracon, responsável pela implantação do sistema de esgotamento sanitário de Concórdia, passou a ter um novo capítulo. Porém com o mesmo enredo. A empresa mais uma vez não poderá continuar a escavar nas vias públicas até consertar os locais em que os trabalhos já foram realizados e ficaram imperfeitos. A medida vale também para a colocação de pavimento, em valas que foram recentemente abertas e assim permanecem até o momento.



Diferente de outras situações, em que a Prefeitura de Concórdia também fez essa mesma notificação e determinação para a empresa com as obras em pleno vapor e com suas frentes na área central da cidade, vejo que nesse momento essa paralisação não irá impactar muito, sobretudo o trânsito. Pelas informações apuradas, cerca de 90% da rede já foi colocada, faltando poucos metros aqui na área central. Sendo que as máquinas e trabalhadores não estão nas vias de maior movimento, o que por si só seria um gargalo. Entretanto, a medida vai alongar um pouco mais o cronograma de realização dos serviços, que já deveriam estar prontos.



Uma das justificativas apresentadas pelo Executivo Municipal de Concórdia é que são nada mais e nada menos que 900 pontos que registram defeitos ou imperfeições após a passagem das frentes de trabalho do Consórcio Trix-Infracon. Os principais problemas são os desníveis no asfalto, que foram colocados sobre as valetas abertas para a colocação dos dutos. Alvo de muita reclamação especialmente dos motoristas.



Volto a frisar que a Prefeitura de Concórdia tem razão em tomar essa medida e determinar a paralisação dos trabalhos até que sejam reparados esses defeitos. Porém, perguntar não ofende! Por que se deixou acumular tantos locais com defeitos, que são 900, para tomar essa decisão? Afinal de contas, a Administração tem a incumbência da fiscalização dessa obra, mesmo que ela seja da Casan.



Enfim, independente da resposta, o fato é que um novo capítulo desta novela está sendo realizado. Porém, há quem preveja que após a conclusão, enfim, desses trabalhos, um novo episódio já estaria escrito. E esse trata da ligação do sistema de esgotamento com as residências, especialmente valores para implantação e cobrança em fatura.



Como toda novela, cabe ao autor mudar os rumos do enredo e até o ato final. Mas pelo visto, neste momento, o final dessa novela com o protagonismo da Casan e do consórcio Trix-Infracon e coadjuvância da Administração Municipal está longe de ter um final feliz.