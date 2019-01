O município de Presidente Castello Branco é o que tem a maior média de investimento per capita em saúde na região do Alto Uruguai de Santa Catarina. A informação consta em levantamento do Conselho Federal de Medicina, divulgado nesta semana, que fez um estudo do investimento médio por pessoas das prefeituras brasileiras em Ações e Serviços Públicos de Saúde.



De acordo com esses dados, a cidade da Amauc investiu R$ 1.402,74 por habitante em 2017, período em que os dados são correspondentes. Em nível de Santa Catarina, Presidente Castello Branco fica atrás das cidades de Paial e Ermo, primeiro e segundo respectivamente.



Essas informações para o levantamento foram captadas do Sistema do Orçamento Público em Saúde, do Ministério da Saúde.



Em Santa Catarina, o investimento mínimo e o máximo variam de R$ 192,60 a R$ 1.513,80 por pessoa no ano inteiro de 2017.



Ainda conforme esse levantamento, os 20 municípios primeiros colocados nessa lista têm menos de cinco mil habitantes.