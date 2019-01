O rapaz que foi atingido pela queda de um pinheiro durante uma tempestade teve alta do Hospital São Francisco no fim de semana. O fato ocorreu na última quinta-feira na comunidade de Cruz e Souza, interior de Peritiba. Eduardo Marafon passava as férias na residência de familiares e já retornou a Balneário Camboriu. Ele diz que teve uma segunda chance. “Foi Deus que me fez estar vivo agora”, afirma.

No momento do acidente, Marafon havia parado o carro para esperar passar a tempestade. “Acredito que se estivesse com o cinto de segurança não teria escapado. Eu estava flexionado para frente para tentar enxergar a estrada e a madeira caiu sobre minhas costas. Se eu estivesse preso ao banco do carro o galho cairia na cabeça”, relara o rapaz

Na noite do acidente Eduardo Marafon se deslocava à residência do tio Carlos Brustolin, que estava como carona. “A chuva era muito forte e eu não tinha mais a visibilidade da estrada. No que parei a caminhonete ouvimos um estouro e fiquei sem ar. Na hora pensamos que era um raio, mas depois vimos os galhos do pinheiro sobre a caminhonete”, conta.

Eduardo Marafon fraturou duas vértebras da coluna cervical. Ele é empresário em Balneário Camboriu e ficará afastado do trabalho para recuperação por 90 dias. o carona Carlos Brustolin também ficou ferido. O acidente ocorreu a cerca de 50 metros da casa da família, no município de Peritiba.