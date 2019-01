Concórdia sede do Pan de Handebol Feminino

Diferente dos anos anteriores quando as atividades iniciavam em meados de março e as primeiras competições oficiais só ocorriam em junho, a equipe de handebol feminino da Associação Atlética Universitária (AAU) UnC Concórdia, regressou aos treinamentos na última segunda (21).

E mesmo com a saída da pivô, Isaura Menin, que agora defende o Málaga da Espanha, e da ponta, Suzana Gugel, que optou em seguir sua carreira profissional longe das quadras, o retorno do elenco se manteve com a base multi-campeã de 2018.

Além disso o técnico Alexandre Schneider apresentou novos rostos que passam a integrar o elenco.

“Este ano resolvemos investir em atletas que tenham potencial para os Joguinhos Abertos, mas, que também possam contribuir com a equipe adulta. E é isso realizamos. Trouxemos a princípio cinco novas atletas de categorias de base e uma atleta adulta. E ainda estamos na eminência de buscar mais uma ou duas atletas para compor a equipe adulta, para aí sim, termos um grupo tão ou mais forte que o que tínhamos até o ano passado” . – disse Schneider.

E o motivo para a comissão técnica e atletas retornarem aos treinamentos já na segunda quinzena deste mês é o mais animador possível: a disputa do Panamericano de Clubes, que foi oficialmente confirmado para os dias 12 a 16 de março.



E para animar ainda mais a equipe e os torcedores da AAU, foi confirmado pela Federação Internacional que o município de Concórdia será a sede do evento.

“Estamos trazendo uma competição importante para o município de Concórdia. Essa é uma forma de valorizarmos os nossos parceiros e, junto com a Prefeitura Municipal, podermos proporcionar principalmente ao nosso torcedor, um evento grande em casa e, quem sabe, com a conquista do Pan, termos o privilégio de representar Concórdia em um campeonato mundial de clubes”. - salientou o técnico da AAU.

O técnico também fez questão de ressaltar que foi principalmente pelos torcedores da AAU de Concórdia e região que toda a equipe buscou, se responsabilizou e está se comprometendo a realizar o Panamericano.

“E vamos precisar dele (torcedor). Em alguns dias iremos lançar duas campanhas para podermos angariar algum recurso para mantermos a equipe forte e também porque teremos alguns custos com o Pan. Então já estamos contando com nosso torcedor fora da quadra mas também, que o Centro de Eventos possa estar lotado nos nossos jogos, nos auxiliando na busca deste título inédito”. – concluiu Schneider.

(Fonte: Marcos Terras\Ascom\AAU)