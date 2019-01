A empresa TRIX, responsável pelas obras da rede de esgoto sanitário em Concórdia, está impedida de abrir novas valas nas ruas, enquanto não for feita a correção dos problemas encontrados nos pavimentos. A paralisação foi determinada por meio de notificação enviada à CASAN, empresa contratante do serviço. Também por meio de notificação, a Prefeitura solicitou à Casan um cronograma de trabalho pra a substituição da rede de água nas ruas projetadas para recapeamento e pavimentação.



As notificações foram entregues na reunião que aconteceu na tarde desta segunda-feira, 21, na Sala de Reuniões entre Prefeitura, Casan e Trix. O prefeito em exercício, Edilson Massocco, determinou que nenhum buraco será aberto pela Trix, enquanto a empresa não fizer o conserto dos buracos e desníveis já existentes, ocasionados pela obra. Por meio de fiscalização, a Prefeitura encontrou mais de 900 pontos com irregularidades, onde a empresa abriu as valas e fechou os buracos de forma indevida. A paralisação continua até que todos os problemas sejam corrigidos.



A Casan também foi notificada sobre as ruas que aguardam os serviços de substituição e transposição da rede de água para as laterais das vias, para que recebam a obra de pavimentação ou recapeamento. Ao menos 35 ruas devem receber a nova rede, que é de responsabilidade da Casan, para serem concluídas. Deste montante, a Casan fez a rede nova em apenas sete ruas. Na notificação, ficou estabelecido o prazo de cinco dias para que a Casan entregue um cronograma de trabalho, para que as empresas vencedoras façam as pavimentações, cumprindo os prazos contratuais.

(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Ascom/Prefeitura de Concórdia)