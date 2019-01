Jovem diz que foi ameaçado e obrigado a levar o entorpecente para a Praça do Vista Alegre.

Adolescente apreendido com drogas em Concórdia

Um adolescente de 16 anos foi apreendido por suspeita de tráfico de drogas em Concórdia. O fato foi registrado na tarde desta segunda-feira, dia 21, no bairro Vista Alegre. O fato foi registrado pela Polícia Militar, durante abordagem.



Com o jovem foram localizadas 8,1 gramas de maconha e 2,3 gramas de crack, o que perfaz nove pedras.



De acordo com o adolescente, ele estava na Praça Dogelo Goss, quando um outro rapaz teria deixado a droga no banco, ao seu lado. O suspeito diz ter sido ameçado por esse rapaz para que levasse a droga até a Praça do bairro Vista Alegre.



O jovem, juntamente com a droga, foi levado para a Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso, Dpcami.