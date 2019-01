Galpão de leilões de animais no Parque de Exposições será ampliado

Nos próximos dias deverá ser conhecida a empresa que executará os serviços de ampliação do galpão utilizado para a realização dos leilões de animais, localizado no parque de exposições. O processo de licitação deverá ser lançado ainda neste mês. O espaço, que conta hoje com 615 metros, passará a ter 1.031 metros quadrados com os 416 que serão acrescidos.



Segundo o secretário de Agricultura, Mauro Martini, a ampliação se justifica uma vez que o município irá sediar a Expo Concórdia no período de 06 a 15 de setembro do corrente ano, sem falar do calendário de leilões em 2019 que deverá ser concorrido.



“Não é somente ampliação, as paredes do local que hoje são cobertas por lonas plásticas serão fechadas com concreto. Além disso, faremos uma reforma na parte elétrica e dobraremos a quantidade de banheiros, adequando-os a lei de acessibilidade”, comenta.



O secretário afirma ainda que outras melhorias já foram feitas no local, como a ampliação das baias para acomodar os planteis.



“Estamos oferecendo aos criadores as condições necessárias para o desenvolvimento de suas atividades, pois a administração entende que o setor contribui significativamente com o movimento econômico do município e merece atenção proporcional, finaliza.

(Fonte: Ascom/Prefeitura de Concórdia)