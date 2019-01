A gestão financeira é um elemento indispensável para o êxito de qualquer empresa, seja ela de pequeno, médio ou grande porte. Em todas as circunstâncias uma gestão eficiente faz a diferença, proporcionando mais solidez para as organizações. Há muitos exemplos de empresas que ofereciam produtos de qualidade e dispunham de clientes em potencial, mas que tiveram vida curta no mercado. A despreocupação e desatenção com os aspectos financeiros já levaram muitos empresários à falência. Negócios que pareciam promissores, não se consolidaram em função da ausência de uma gestão eficiente e equilibrada. Com o propósito de transmitir informações relevantes para quem quer sustentabilidade em suas atividades empresariais, a ACIC promove de 18 a 22 de fevereiro de 2019, das 19h00 às 23h00, mais um curso sobre Gestão Financeira.

Com atividades práticas, o curso vai equipar o participante com o que é necessário para fazer uma gestão financeira eficiente: desde o planejamento financeiro, fluxo de caixa e preço de venda até os demonstrativos e análise de resultados, para tomar decisões mais conscientes na empresa e gerenciá-la com mais eficiência e profissionalismo.

O curso de Gestão Financeira é uma excelente oportunidade para quem busca o aperfeiçoamento constante nas atividades que desenvolve. Trata-se de mais uma oportunidade para as pessoas que pretendem fortalecer seus negócios, estruturando e organizando as finanças do dia a dia.

