O responsável por uma construção que fica na Rua Leônidas Fávero em Concórdia teve uma surpresa desagradável ao chegar no local de trabalho na segunda-feira, dia 21. Ele percebeu que a “casinha” de ferramentas foi arrombada e os ladrões levaram tudo o que puderam, principalmente equipamentos de trabalho.

Para entrar na construção e na casinha os ladrões também arrombaram o tapume. Eles levaram dobradiças, extensões elétricas, uma machadinha, discos de corte, cintos de segurança, três trenas, dois martelos, luvas, uma mangueira de 50 metros e outras ferramentas. Os ladrões também furtaram 17 quilos de prego e ainda levaram botinas e uniformes dos funcionários da construtora.

De acordo com o mestre de obras, Edgar Kopplin, o prejuízo passa de R$ 1 mil. “Já compramos alguns dos itens e somando tudo o que foi levado, vamos gastar mais de R$ 1 mil para repor. Não temos o que fazer, precisamos das ferramentas”, relata ele. “O que chama atenção é que levaram até nossas botinas e os uniformes com a logomarca da empresa. Com certeza não é para trabalhar que eles querem, vão vender ou trocar”, destaca ele indignado.

Kopplin também relatou ao Jornalismo da Aliança que vai precisar investir em alarme e câmeras de monitoramento para evitar os furtos na obra. “Não temos outra solução. Não é a primeira vez que furtam nas obras e o jeito é monitorar, para tentar inibir os ladrões ou ver que é”, finaliza Kopplin.