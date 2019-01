Deinfra aguarda a autorização de despesas para iniciar as melhorias

Tapa-buracos na SC 390 está entre as prioridades

As condições da SC 390, rodovia que liga o bairro Guilherme Reich à BR 153, passando por Tamanduá, mais uma vez está gerando reclamações. O vereador Evandro Pegoraro (PT) fez uma postagem nas redes sociais relatando que identificou mais de 20 buracos neste trecho. O superintendente regional do Deinfra, Elio Godoy, afirma que essa recuperação está entre as prioridades da Secretaria de Estado da Infraestrutura.

Segundo Godoy, na semana passada foi realizada uma reunião em Florianópolis e este problema esteve em pauta. “Ficou definido que a manutenção das rodovias vai iniciar apenas a partir do momento que tivermos as ordens de compras. Isso deverá ocorrer ainda nesta semana”, afirma o superintende.

Rodovias com grande movimentação de veículos como a SC 390 e a SC 283, que liga Concórdia a Chapecó, terão prioridade neste tapa-buracos. Na última sexta-feira, 18 de janeiro, um motociclista de Concórdia sofreu um acidente de trânsito na região da comunidade de Suruvi e ficou ferido. Ele caiu da moto ao tentar desviar os buracos do asfalto.