Um homem tentou invadir uma loja de roupas que fica na Rua Marcelino Ramos em Concórdia. A ação aconteceu na manhã de segunda-feira, dia 21. Ele não conseguiu arrombar e ainda foi pego pelo proprietário da empresa, que o segurou e acionou a Polícia Militar.

De acordo com as informações apuradas pela Rádio Aliança, o homem tentava entrar na loja pela porta da frente. Ao chegar ao estabelecimento os donos notaram que a fechadura estava danificada e vizinhos relataram que viram o homem tentando entrar. Também deram características do suspeito. O proprietário o encontrou nas proximidades. Ele confessou que mexeu na fechadura, mas afirmou que fazia apenas uma “brincadeira”.

A PM foi ao local e realizou os procedimentos necessários. O homem acabou sendo liberado, mas vai responder a um Termo Circunstanciado.

O prejuízo, segundo a sócia-proprietária, Naiara Pereira, foi de cerca de R$ 100,00, para trocar a fechadura, porém, ela relata a indignação. “Não é a primeira vez que esse mesmo homem tenta entrar na loja. Na nossa casa ele já furtou, inclusive temos imagens das câmeras de segurança”, comenta. “A gente trabalha muito para manter a loja e para ter as coisas. Ficamos indignados com isso, pois as Leis que temos permitem que ele fique solto, e pode aprontar outra vez”, desabafa.