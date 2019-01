A 5ª edição da tradicional Liquida Concórdia inicia oficialmente nesta segunda-feira (21) e segue até no sábado (26), no qual os estabelecimentos estarão funcionando até às 17h sem fechar ao meio-dia. A campanha de incentivo às vendas em janeiro é aguardada com expectativa pelos consumidores que aproveitam o período para economizar.

As lojas com o selo da campanha devem oferecer descontos generosos com até 70%. Em busca de preços atrativos muitos consumidores devem pesquisar e fazer as compras com calma, depois da correria de fim de ano. A oportunidade é de o cliente comprar barato e as lojas zerarem o estoque é sempre avaliada positivamente pela CDL Concórdia, que promove e organiza a campanha. “A perspectiva é de excelentes negócios nos mais diferentes setores. Essa já é uma campanha consolidada e esperada no comércio. Estamos otimistas com os resultados e as empresas preparadas para oferecer descontos reais”, comenta o presidente da entidade, Rogério Cecchin.

Durante a promoção que envolve centenas de empresas, uma série de chances para o cliente comprar produtos de qualidade e ainda começar o ano equilibrando as contas com a redução nos preços. “O orçamento dos dois primeiros meses do ano quase sempre está comprometido com matrículas dos filhos, material escolar, IPTU e IPVA, por isso do sucesso das liquidações que trazem benefícios aos clientes que buscam equilibrar as contas e não deixar de comprar”, destaca Cecchin.

Além de descontos generosos os clientes vão encontrar bom atendimento e organização por parte dos comerciantes. “Mais uma vez nosso comércio unido em busca de resultados promissores nas vendas. Entramos 2019 com esperança de dias melhores e essa será a primeira grande campanha”, finaliza o dirigente.

(Fonte: Ascom/CDL).