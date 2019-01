A SC 390 precisa de uma resposta rápida por parte do Estado! A rodovia, em função do seu grau de deterioração que já existia, passou a contar com crateras em alguns pontos, que surgiram depois das chuvas dos últimos dias. Quem nos últimos dias passou nesse trajeto, do Guilherme Reich até o trevo com a BR 153, via Embrapa, inevitavelmente passou apuros com os buracos. Até um acidente, uma queda de moto, aconteceu no fim da tarde da última sexta-feira, dia 18, por conta disso. O motociclista alega que teria tentado desviar os buracos para justificar a própria queda. Resultado: danos na moto e ferimentos pelo corpo.



Não tenho informações de como estão as outras rodovias estaduais que cortam a região. Não há relatos e tampouco manifestações via redes sociais. Porém, se a situação for semelhante a SC 390 em parte delas, não será nenhuma surpresa.



Bem verdade que choveu demais nos últimos dias. Para quem não sabe, a chuva é uma das inimigas do asfalto. Se a conservação ou qualidade da pavimentação for baixa, qualquer chuva torrencial contribuirá para uma deterioração rápida da camada, fazendo surgir os buracos. Se esses não forem tapados, eles vão aumentar de tamanho a cada chuva e, por consequência, aumentar também a dor de cabeça dos usuários.



O ideal seria uma revitalização dessa rodovia. Porém, ela não será possível. Acredito que não somente na SC 390, mas outras rodovias da região. Então, se for o caso, que sejam jogadas umas cargas de massa asfáltica nessas crateras. Algo paliativo, como um tapa-buracos. Não vai resolver, mas vai amenizar e vai jogar o problema lá para frente, quando outro tapa-buracos se tornará necessário.



Sinceramente, não gosto da palavra "tapa-buracos" e tampouco concordo com a sua prática. O ideal seria, a partir do momento que uma estrada apresentar essas falhas que denunciam a sua baixa conservação, fazer a revitalização. Reconheço que é uma ideia utópica e que nunca foi sequer cogitada em tempos considerados normais nas finanças do Estado. Nesse momento de déficit nas contas do Governo do Estado, então, essa tarefa se torna "impossível ao quadrado".



Conforme informações, Numa escala que vai de A a D, Santa Catarina está no conceito "C" dos estados com problemas financeiros. Conforme a escala, quem tem conceito C e D não tem capacidade para contrair financiamentos. Então, meus amigos! Para quem tinha esperança de ver pelo menos o início da revitalização na SC 283 entre Concórdia e Chapecó, pode tirar o cavalo da chuva! Ou melhor, tente tirar o asfalto da chuva, porque vai criar buraco. Enquanto isso, vamos convivendo e nos habituando com a prática do tapa-buracos. Afinal de contas, isso vai ser constante. Pelo menos isso!