Um motorista acabou evandindo-se após se envolver em acidente, ocorrido no começo da noite do domingo, dia 20. O fato aconteceu na SC 355, em Jaborá. Conforme a Polícia Militar Rodoviária, foi uma colisão traseira envolvendo um caminhão Scania de Catanduvas e um Fiat Siena, placas de São Paulo.



O motorista do caminhão não se feriu. Já o condutor do Siena acabou evadindo-se do local antes da chegada da PMRV. O carro teve danos de grande monta e foi levado para o pátio do serviço de guincho credenciado junto a PMRv.