Os quatro cargos indicados pela Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Concórdia foram preenchidos na manhã desta segunda-feira, 21 de janeiro. Eles foram empossados pelo presidente do Legislativo, Mauro Fretta (PSB), e a nomeação deverá ser publicada no Diário Oficial nos próximos dias.

Conforme antecipado pelo Jornalismo da Rádio Aliança, a secretaria administrativa ficará sob o comando da advogada Alexandra Dezzaneti Holdefer, formada em direito e pós-graduada em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Já a assessoria jurídica está sendo ocupada pelo também advogado Luiz Henrique dos Santos Bigaton. A jornalista Daisy Trombetta assumiu a assessoria de comunicação. Ela já trabalhou no Congresso Nacional, em Brasília, e também atuou junto aos Grupos RBS e Rádio Rural . O cargo de assessoria do presidente é ocupado por Marli de Oliveira, formada em Processos Gerenciais. Ela fazia parte do governo municipal e trabalhou na Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação.

O início das sessões do ano será no dia 4 de fevereiro. Não está definido se as reuniões irão continuar às 8h ou se vão retornar para as 18h.

Fonte: Daisy Trombetta/ASCOM Câmara