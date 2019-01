Fato aconteceu no fim da noite do domingo, dia 20, na SC 355, em Planalto.

Um rapaz de 26 anos foi atendido com suspeita de fratura de coluna e escoriações no braço esquerdo após saída de pista, seguida de tombamento de veículo. O fato aconteceu no fim da noite do domingo, dia 20, na SC 355, em Planalto.



A vítima, de iniciais L.M, estava como passageiro de um Golf, placas de Concórdia, que era dirigido por R.P.M, de 60 anos, que não se feriu.



O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia foi ao local e fez o atendimento à vítima e a condução ao Pronto Socorro do Hospital São Francisco.