Um possível assalto, seguido de agressão, foi registrado na Central de Polícia Civil de Concórdia nas últimas horas. O fato teria acontecido ainda na noite da última sexta-feira, dia 18, na Vila União. A vítima é um mototaxista, de iniciais R.P, de 35 anos.



A vítima relatou que na ocasião foi contratado por um rapaz para que o levasse da região central de Concórdia até a Vila União. No local, outros dois homens se aproximaram e, juntamente com o passageiro, começaram a agredir o mototaxista. As investidas continuaram mesmo com a vítima caída. Os suspeitos teriam usado um pedaço de pau para a agressão. A carteira com os documentos e cerca de R$ 100 do mototaxista foram levados na ação.



R.P diz que, mesmo depois de agredido conseguiu sair do local com a moto, porém em outro local ele parou para pedir ajuda e desmaiou. A vítima não lembra onde deixou a motocicleta.



O rapaz de 35 anos foi levado para atendimento médico no Hospital São Francisco e foi confirmada fratura na clavícula direita e lesões na cabeça.