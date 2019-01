Estão definidas as datas para os sábados especiais de compras para o ano de 2019 para o comércio de Concórdia. O primeiro sábado Dia Mais ocorreu no último dia doze em que as lojas atenderam até às 17h. O próximo desse mês é no dia 26.



Em todos os meses, serão dois sábados Dia Mais de compras, com horário diferenciado. Porém, em alguns meses serão três sábados, em função de datas especiais. Em abril, o sábado extra será no dia 20 em função da Páscoa, cujo atendimento será até ás 17h.



Os demais serão em maio, no dia dez com a sexta-feira de compras para o Dia das Mães; no mês de junho, no dia 11, uma terça-feira para o Dia dos Namorados; em agosto, no dia nove, uma sexta-feira, em função do Dia dos Pais. Em outubro, no dia 11, também uma sexta-feira, para o Dia das Crianças e em novembro, no dia 22, tem a Black Friday, numa sexta-feira. Em todas essas datas, o atendimento será até às 22h.