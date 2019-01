Conforme dados da Equipe Co Gestora do Parque Estadual Fritz Plaumann, em todo o ano de 2018 foram registrados 82 crimes ambientais na área da reserva ambiental, em Concórdia. Os dados foram divulgados nos últimos dias. Todas as ocorrências foram registradas através de 25 rondas realizadas. Todos os crimes estão em sete categorias distintas como caça, pesca, entrada clandestina, resídulos sólidos, fogueira, acampamento e corte ilegal. Desse montante, as maiores ocorrências registradas são de pesca ilegal com 44% e entrada clandestina, com 32%.



Conforme a direção da Ecopef, para esse ano as rondas serão intensificadas para tentar coibir ao máximo a incidência desses crimes na área do parque. A intenção é inibir qualquer ação que possa prejudicar a conservação da biodiversidade do local.