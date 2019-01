O ano de 2018 assinalou mais um período desafiador para o SESI e o SENAI no Alto Uruguai Catarinense. Foi um ano de muito trabalho que resultou em benefícios inestimáveis para a indústria regional. As ações que foram executadas garantiram mais qualificação, inovação, tecnologia, qualidade de vida e bem-estar, colaborando para o fortalecimento das atividades industriais nos mais diversificados setores. Com estruturas diferenciadas e equipes comprometidas, SESI e SENAI ampliaram seus espaços na comunidade, solidificando-se como dois entes que desempenham papéis relevantes para o desenvolvimento da região.

O SESI, mais uma vez, consolidou o seu forte compromisso com o bem-estar dos trabalhadores da indústria, disponibilizando programas que auxiliam empresários e trabalhadores a terem uma vida mais saudável. A entidade atendeu 20.358 Trabalhadores no ano de 2018 nos serviços nas áreas de Saúde e Segurança do trabalho, Promoção da Saúde e Bem Estar, Alimentação e Educação. Foram 535 indústrias atendidas. “É um número bastante expressivo considerando o tamanho da nossa regional”, destaca a gerente executiva regional do SESI/SENAI, Silvana Meneghini.

Já o SENAI no Alto Uruguai atendeu 182 indústrias em serviços de Educação e Consultoria Tecnológica. Especificamente em Educação, em 2018, foram atendidos 3.192 alunos, nas mais diversas áreas e modalidades, como: cursos técnicos, cursos de qualificação, aprendizagem e médio. “São dados que comprovam o relevante papel do SENAI em benefício da indústria e da comunidade regional”, assinala Silvana.

O vice-presidente da FIESC, para o Alto Uruguai Catarinense, Álvaro Luis de Mendonça, comemora os números de 2018. “Estamos muito satisfeitos com as ações do SESI e do SENAI em toda a região. São entidades extremamente comprometidas com o desenvolvimento regional. O SESI tem enfatizado em suas ações as questões associadas à saúde do trabalhador. A entidade atua lado a lado com a indústria, oferecendo programas e difundindo constantes orientações sobre normativas e conceitos que asseguram a saúde e a segurança dos trabalhadores”, destaca Mendonça.

Conforme o vice-presidente da FIESC, o SENAI cumpre um importante papel de fomentar a qualificação dos trabalhadores. “É uma entidade que preza pela qualidade e pela excelência em todas as suas iniciativas. Os alunos, que frequentam os cursos do SENAI, estão devidamente preparados para os desafios do mercado de trabalho e para a vida. Existe uma forte sinergia entre o SENAI, a indústria e a comunidade. É por isso que, a cada ano, os resultados obtidos são mais expressivos”, pontua.

Projeções para 2019

O vice-presidente da FIESC, para o Alto Uruguai Catarinense, aposta na capacidade de mobilização e comprometimento das equipes para potencializar a atuação do SESI e do SENAI na região em 2019. “Sabemos que o ano de 2018 foi de muitas conquistas. Mas também temos a convicção de que este ano será ainda mais produtivo para nossas casas. Nossa intenção é sempre ampliar o atendimento à indústria, mas, focamos ainda mais na qualidade e na excelência. São essas variáveis que nos proporcionam credibilidade e, portanto, queremos prosseguir com esse conceito, que é fundamental para manter uma instituição forte e atuante”, finaliza.

(Fonte: PG Comunicação)