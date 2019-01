Trilha do Serelepe é atração para todas as idades

Tênis no pé, água, e muita disposição! Estes são ingredientes que não podem faltar para fazer a Trilha do Serelepe, no Horto Botânico da Usina Hidrelétrica Itá – UHE Itá. A atração abrange todas as idades e é gratuita. Os passeios em meio a floresta são guiados pelos educadores ambientais do Centro de Divulgação Ambiental – CDA do Consórcio Itá.



A área total da Trilha do Serelepe é de 1064 metros de extensão e todo trajeto conta com pavimentação. Há dois percursos, sendo um deles de 632 metros, com acessibilidade para as pessoas com dificuldade de locomoção. Ao longo da trilha os visitantes podem conhecer mais sobre a fauna e flora regional, recursos hídricos, espécies exóticas e ouvir sobre as histórias do local.



O percurso passa pela Rosa dos Ventos (com o nome e a localização dos 11 municípios do entorno do reservatório da UHE Itá), Auditório do Bambuzal, Jardim das Flores/Águas Subterrâneas, Mapa do Georreferenciamento (onde é explicado sobre as árvores matrizes georreferenciadas para a coleta de sementes para produção de mudas) e Mirante do Horto.



Em toda a trilha tem interação, é o que acontece, por exemplo, no Jardim das Flores/Águas Subterrâneas. Onde os visitantes são expostos a dois murais: no primeiro, a brincadeira é de identificar os animais ocultos na imagem. Já no segundo mural, todos são desafiados a localizar os nomes dos personagens Leo e Juju. Tudo ao ar livre e de forma lúdica.

Agendamentos



Escolas e grupos acima de cinco visitantes podem fazer o agendamento pela Linha Verde, através do 0800 645 5800. As visitas também podem ser agendadas através do site do Consórcio Itá (www.consorcioita.com.br/visitas) e ou e-mail atendimento@consorcioita.com.br. O atendimento na trilha acontece de terça-feira à sábado, das 07h30 às 12h e das 13h30 às 17h30.



(Fonte: Deyzy Marcon/Ascom)