A Associação Empresarial de Concórdia (ACIC) traz para Concórdia mais uma edição do MasterMind - Treinamento de alta performance, sob a coordenação do instrutor, Jorge Aguiar. O Grupo MasterMind é uma das principais escolas de desenvolvimento de líderes do Brasil e é a única empresa brasileira certificada pela The Napoleon Hill World Foundation - Purdue University Calumet - Hamont, Indiana/USA. Isso significa que os participantes recebem uma certificação internacional, respeitada mundialmente. As atividades acontecem no Co.House, localizado na Rua Osvaldo Zandavalli.

Os treinamentos geram resultados práticos e imediatos durante o próprio treinamento utilizando a metodologia Experiential Learning, usada nas grandes escolas de negócios do mundo. Isso garante efeitos reais, monitorados e verificáveis. Todos os conteúdos Mastermind dos programas de treinamento são embasados em um conceito testado e aprovado, tendo na sua imagem empresarial a credibilidade consagrada em 26 países, hoje presente em todo o território brasileiro.

As equipes de instrutores são qualificadas e capacitadas com referencial teórico exclusivo e consistente, com atuação nacional. O Grupo Mastermind possui modernos programas de treinamento voltados para o desenvolvimento global do potencial humano. A cada ano, milhares de líderes das mais variadas áreas profissionais e setores econômicos são formados pela inovadora metodologia de ensino.

O treinamento, realizado no ano passado, contou com uma participação expressiva. Muitas pessoas aproveitaram a oportunidade para buscar mais qualificação. A sala destinada ao treinamento ficou lotada, demonstrando o interesse do público regional. O MasterMind garante novas percepções e cria novas perspectivas para quem quer ser um profissional diferenciado.

Os interessados em participar da próxima edição do MasterMind podem manter contato com a equipe da ACIC no telefone (049) 3442 0867. As inscrições podem ser feitas através do link: http://mastermindps.com.br/inscricoes/.

(Fonte: PG Comunicação)